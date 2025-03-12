Tuyển Digital Marketing MD Architects co., ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng sáng tạo, nhiệt huyết và đam mê nội thất để cùng chúng tôi xây dựng và phát triển nội dung độc đáo cho các kênh Facebook, YouTube và Website. Nếu bạn yêu thích sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và luôn mang đến những ý tưởng mới mẻ, vui tươi, hãy gia nhập đội ngũ của Minh Đức nhé!

Nhiệm vụ chính:

Sáng tạo, lên ý tưởng và triển khai nội dung hấp dẫn, độc đáo trên các nền tảng truyền thông xã hội: Facebook, YouTube, Website.

Quay và biên tập video, đặc biệt là trên TikTok; viết bài và chỉnh sửa nội dung cho website và Facebook.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông và điều chỉnh nội dung phù hợp để tăng tương tác và thu hút khách hàng.

Làm việc chủ động, đóng góp ý kiến và hỗ trợ đồng đội trong việc xây dựng chiến lược marketing tổng thể.

Tham gia các buổi đào tạo về marketing và phát triển kênh Social để không ngừng nâng cao kỹ năng.

Yêu cầu:

Có kinh nghiệm làm video TikTok, viết bài cho Facebook và Website.

Đam mê sáng tạo nội dung, có khả năng tự quản lý công việc và làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Tinh thần làm việc vui tươi, nhiệt tình và cởi mở.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất hoặc kiến trúc.

Chúng tôi mang đến:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, nơi bạn có thể phát triển ý tưởng của mình.

Các chương trình đào tạo chuyên sâu về marketing và phát triển kênh Social.

Cơ hội thăng tiến và xây dựng sự nghiệp trong ngành truyền thông nội thất đầy sáng tạo.

Hãy gia nhập Kiến trúc và Nội thất Minh Đức để cùng nhau xây dựng không gian nội thất độc đáo và truyền cảm hứng qua từng câu chuyện sáng tạo nhé!

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học khối ngành liên quan: Kinh tế, Marketing, Truyền thông.

● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, content.

● Có am hiểu về FB, Youtube, Tiktok và các kênh truyền thông khác.

● Khả năng viết và sử dụng ngôn ngữ tốt.

● Trẻ trung, năng động, học hỏi kiến thức mới.

Tại MD Architects co., ltd Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: Từ 10.000.000 - 16.000.000 đồng/tháng.

● Phụ cấp ăn trưa: từ 25.000 /ngày (theo quy định của Công ty)

● Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn.

● Hưởng các chế độ phúc lợi Công ty:

● Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty;

● Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại;

● Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc;

● Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

● Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MD Architects co., ltd

