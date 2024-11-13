Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
- Hồ Chí Minh:
- The Bevery
- BE3
- Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Xây dựng, phát triển hình ảnh công ty thông qua quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội;
Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng các kênh khác theo xu hướng: facebook, zalo, tiktok, you tube...
Thực hiện chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông theo các chiến dịch;
Lên ý tưởng và triển khai các công việc liên quan;
Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 2 năm KN chạy ads Fb, tiktok, youtube,.. v.v.
Design hình ảnh, logo, quay và edit video;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bất động sản
Năng động, chịu khó nhanh nhạy tự tin;
Có thể đi công tác.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, hấp dẫn cạnh tranh cao trên thị trường;
Các chế độ đầy đủ theo luật lao động, thưởng tháng lương 13, thâm niên, thưởng một số dịp lễ tết;
Du lịch nước ngoài hằng năm (Làm trên 1 năm);
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
