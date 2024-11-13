Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Bevery - BE3 - Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Xây dựng, phát triển hình ảnh công ty thông qua quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội;

Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng các kênh khác theo xu hướng: facebook, zalo, tiktok, you tube...

Thực hiện chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông theo các chiến dịch;

Lên ý tưởng và triển khai các công việc liên quan;

Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường CĐ và ĐH mọi chuyên ngành. Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing là một lợi thế;

Có trên 2 năm KN chạy ads Fb, tiktok, youtube,.. v.v.

Design hình ảnh, logo, quay và edit video;

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bất động sản

Năng động, chịu khó nhanh nhạy tự tin;

Có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm 30k/ngày, Chuyên cần 500k/tháng, tiền gửi xe + các phúc lợi khác;

Mức lương thỏa thuận, hấp dẫn cạnh tranh cao trên thị trường;

Các chế độ đầy đủ theo luật lao động, thưởng tháng lương 13, thâm niên, thưởng một số dịp lễ tết;

Du lịch nước ngoài hằng năm (Làm trên 1 năm);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

