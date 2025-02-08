Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

• Thiết kế sản phẩm phục vụ cho các kênh truyền thông online: Website, Facebook, Youtube, Tiktok...

• Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm ( in ấn và gia công).

• Thực hiện chụp ảnh, quay phim & hậu kỳ các video giới thiệu công ty, video viral, video quảng cáo của công ty...

• Tham gia hỗ trợ tổ chức, chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh cho các sự kiện công ty.

• Phối hợp lên ý tưởng kịch bản video phát triển kênh truyền thông của công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Từ 24-35

Trình độ/ Chuyên môn: Cao đẳng/Đại học, Marketing/ Thiết kế

Có kinh nghiệm chụp ảnh, quay dựng video từ 2 năm trở lên

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế, máy ảnh, phần mềm dựng phim (AI, Photoshop, Premiere…)

Thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thiết kế, hiểu về nhận diện thương hiệu,...

Thời gian làm việc từ: thứ 2 – 7, 8h00 – 17h00

Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận sau khi phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá năng lực. Thu nhập từ 13 triệu đến 20 triệu/ tháng

Lương tháng 13 theo HĐLĐ, thưởng 1-2 tháng lương HĐLĐ.

Tăng lương định kỳ/năm từ 10% đến 15%

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

Bao cơm trưa, chi tiền làm việc ngoài giờ vào các ngày Lễ, Tết theo Luật lao động

Được hưởng lương theo vị trí công việc, thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty (như chế độ hiếu/hỉ, chính sách thưởng nhân các ngày Lễ, Tết trong năm ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin