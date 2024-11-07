Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Pascal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23 - 25 Nguyễn Văn Vịnh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

NHIỆM VỤ:

Tổ chức các buổi chụp ảnh và quay phim để ghi lại các hoạt động, sự kiện của trường, đảm bảo chất lượng hình ảnh, video phù hợp cho các kênh truyền thông và mang tính giáo dục.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như poster, banner, và tài liệu quảng cáo để hỗ trợ các chiến dịch quảng bá hình ảnh trường.

Viết và biên tập bài viết về các hoạt động, thành tựu và sự kiện của trường nhằm tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và gắn kết với cộng đồng.

Sáng tạo và đăng tải nội dung trên các kênh truyền thông của trường như website, Facebook, Zalo, TikTok, nhằm tăng cường sự hiện diện và tương tác với phụ huynh, học sinh và cộng đồng.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo theo mục tiêu của trường, quản lý ngân sách và theo dõi hiệu quả từng chiến dịch.

Đề xuất giải pháp tối ưu hoá hiệu quả các chiến dịch truyền thông.

Tham gia tổ chức các hoạt động quảng cáo và sự kiện tại các trường học, đơn vị đối tác và tại trường theo phân công.

Hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh, bao gồm đón tiếp phụ huynh học sinh, tư vấn thông tin tuyển sinh, và hướng dẫn phụ huynh, học sinh, đối tác tham quan trường.

Tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện đặc biệt do nhà trường tổ chức, đảm bảo công tác truyền thông diễn ra hiệu quả và phù hợp với định hướng của trường.

QUYỀN HẠN:

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả các chiến dịch và hoạt động Marketing.

Báo cáo những khó khăn, trở ngại hoặc đề xuất hỗ trợ lên cấp trên để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chuyên môn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt tại các trường tư thục, song ngữ, trường quốc tế, trung tâm ngoại ngữ.

Năng động, linh hoạt, nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc, không ngại khó.

Có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Có tinh thần học hỏi, lắng nghe góp ý.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Pascal Thì Được Hưởng Những Gì

Đăng ký BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức.

Thưởng theo KPI, lương tháng 13, thưởng lễ Tết.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các sự kiện nội bộ của trường.

Đào tạo nội bộ.

Các chế độ khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Pascal

