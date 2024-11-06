Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 đường số 8, khu Hà Đô, phường 12, quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc

- Tạo chiến dịch quảng cáo Google Ads/Facebook Ads/Appstore Search Ads/Social Apps: FB, Tiktok, Instagram... cho các sản phẩm game của công ty cho thị trường toàn cầu,

- Tạo video Ads platforms: Unity Ads, Google Admobs, Adcolony, Vungle, Chartboost...

- Lập kế hoạch đẩy top/scale ở các thị trường lớn cho các sản phẩm tiềm năng;

- Làm việc với các đối tác từ Google, Unity, IronSrc,...;

Yêu Cầu Công Việc

- Mức lương: thoả thuận

- Làm việc online, 1 tuần lên công ty 1-2 buổi để trao đổi công việc

- Có cơ hội trở thành thành viên chính thức của công ty

- Chính sách phúc lợi theo quy định của nhà nước

Phúc Lợi

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm chạy quảng cáo trên kênh Google Ads/Facebook Ads/AppleSearch Ads cho các game mobile (bắt buộc);

- Có tư duy, kiến thức về Marketing và thị trường mobile game (kinh nghiệm tối ưu kênh Google Ads với ngân sách lớn là 1 lợi thế).

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo game trên các nền tảng TikTok và Unity3D là một lợi thế.

- Hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ trong Google Ads/Facebook Ads/Appstore Search Ads/Social Apps: FB, Tiktok, Instagram

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

