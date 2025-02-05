Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh
- Hồ Chí Minh:
- 140/2
- 6 Nguyễn Tri Phương, Phường 9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác.
Hỗ trợ kinh doanh theo các công tác marketing sản phẩm.
Thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng.
Cùng kinh doanh lên ý tưởng, tổ chức các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, PR, event, chăm sóc khách hàng,.. nhằm nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu.
Đo lường hiệu quả sau mỗi hoạt động marketing.
Quản trị website, fanpage của Công ty
Thiết kế in ấn phẩm của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các ngành tài chính, kinh tế
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có kỹ năng đối thoại và giao tiếp tốt bằng Anh là một lợi thế.
Sẵn sàng đi công tác
Thành thạo vi tính văn phòng
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ của nhân viên khi vào chính thức (thưởng sinh nhật, lễ/ tết, teambuilding…..)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm theo quy định của nhà nước
Được công ty đầu tư cho các khóa học rèn luyện kỹ năng và kiến thức
Giờ làm việc: 08h -17h (nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h)
Làm việc từ thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 11h30)
Làm việc tại: 140/2-6 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
