Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 140/2 - 6 Nguyễn Tri Phương, Phường 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác.

Hỗ trợ kinh doanh theo các công tác marketing sản phẩm.

Thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng.

Cùng kinh doanh lên ý tưởng, tổ chức các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, PR, event, chăm sóc khách hàng,.. nhằm nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu.

Đo lường hiệu quả sau mỗi hoạt động marketing.

Quản trị website, fanpage của Công ty

Thiết kế in ấn phẩm của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức cơ bản về Marketing,truyền thông hoặc các ngành liên quan

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các ngành tài chính, kinh tế

Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có kỹ năng đối thoại và giao tiếp tốt bằng Anh là một lợi thế.

Sẵn sàng đi công tác

Thành thạo vi tính văn phòng

Quyền Lợi

Mức lương: thỏa thuận

Lương tháng 13

Hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ của nhân viên khi vào chính thức (thưởng sinh nhật, lễ/ tết, teambuilding…..)

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm theo quy định của nhà nước

Được công ty đầu tư cho các khóa học rèn luyện kỹ năng và kiến thức

Giờ làm việc: 08h -17h (nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h)

Làm việc từ thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 11h30)

Làm việc tại: 140/2-6 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển

