Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Xây dựng kế hoạch chương trình Marketing/Branding ngắn hạn, dài hạn

Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu.

Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu, các chiến dịch phân tích kỹ thuật digital nhằm tối ưu hiệu quả ngân sách.

Chia sẻ những xu hướng mới của người tiêu dùng và thị trường nhắm tối ưu mang lại chiến lược marketing hiệu quả

Thiết lập các thông số đo lường giữa chi phí, giá cả và doanh thu.

Khảo sát ý kiến người tiêu dùng, theo dõi xu hướng thị trường và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ.

Theo dõi phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm.

Lên ý tưởng thiết kế, hình ảnh chương trình Marketing online và offline, các kế hoạch truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu.

Chăm sóc theo dõi khách hàng trên nền tảng mạng xã hội

Quản lí chi phí Marketing, phân bổ và sử dụng chi phí hợp lí nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Thực hiện trực tiếp các sự kiện event trong tỉnh và ngoài tỉnh theo nhu cầu của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc

Từ 22-30 tuổi, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành marketing, kinh doanh, tài chính

Tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên ứng viên từ 1998

Ứng viên có kinh nghiệm 1-3 năm về Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả

Kỹ năng giải quyết vấn đề và cung cấp được những giải pháp mang tính đổi mới

Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt

Có kiến thức toàn diện, bài bản về hoạt động Marketing và Branding

Có kinh nghiệm xác định khách hàng mục tiêu và nghĩ ra chiến dịch

Có kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu Marketing và các công cụ liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 9 -10 triệu + Thưởng

Được hưởng chính sách hoa hồng theo doanh số tháng/năm

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH ..), chế độ du lịch hàng năm.

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm

Tham gia các khóa huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kiến thức sản phẩm

Thưởng, lễ, tết theo quy định của nhà nước

