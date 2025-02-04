Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 284/41/2 Lý Thường Kiệt,Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

- Viết bài quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng Marketing Online.

- Lên kế hoạch cho các định hướng và phát triển nội dung trên website, fanpage...của Công ty.

- Nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ, đối tượng khách hàng để tối đa hóa được chất lượng của bài viết.

- Chịu trách nhiệm biên tập và nội dung bài viết, video trước khi đưa lên website, fanpage,....

- Viết Kịch bản video truyền thông, quảng cáo.

- Phối hợp với các nhóm Ads và Design để minh họa cho các bài viết.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên ngành Dược, có hứng thú với MKT

- Biết viết content và lên kịch bản

- Biết sử dụng photoshop & chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp thực tập dự theo năng lực làm việc

Đồng nghiệp: Thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của DKSG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin