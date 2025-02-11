Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7), nghỉ 02 thứ 7/tháng và Chủ nhật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu ứng viên

- Trình độ & Kinh nghiệm

+ Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế hoặc các ngành liên quan.

+ Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên mua hàng, đặc biệt ưu tiên ứng viên đã làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc, ngành mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc, gia dụng, FMCG

✔️ Thành thạo tiếng Trung (ưu tiên), hoặc tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế.

- Kỹ năng & Tố chất cần có

✅ Kỹ năng tìm kiếm, đàm phán và đánh giá nhà cung cấp.

✅ Hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu, quản lý đơn hàng.

✅ Kỹ năng phân tích, quản lý dữ liệu và sử dụng các phần mềm quản lý mua hàng (ERP, Excel…).

✅ Chủ động, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

✅ Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin