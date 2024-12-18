Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 4, Đại Cương, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Phụ trách toàn bộ hoạt động phát triển nhà cung cấp mới, mã mới, kiểm soát thay đổi ECN, báo giá

- Quản lý nhà cung cấp (khảo sát, kiểm tra, đánh giá)

- Quản lý hợp đồng (làm mới hoặc gia hạn hợp đồng)

- Đàm phán giảm giá sản phẩm đối với nhà cung cấp

- Quản lý khuôn/dụng cụ tại nhà cung cấp.

- Kiểm soát tiêu chuẩn GP, RoHS của nguyên vật liệu với nhà cung cấp

- Kiểm soát mẫu và nguyên vật liệu cho chạy thử nghiệm sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tiếng Trung giao tiếp thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 7h50 - 17h00, Nghỉ tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tháng

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

- Đóng BHXH theo mức lương tổng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM

