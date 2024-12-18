Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn 4, Đại Cương, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách toàn bộ hoạt động phát triển nhà cung cấp mới, mã mới, kiểm soát thay đổi ECN, báo giá
- Quản lý nhà cung cấp (khảo sát, kiểm tra, đánh giá)
- Quản lý hợp đồng (làm mới hoặc gia hạn hợp đồng)
- Đàm phán giảm giá sản phẩm đối với nhà cung cấp
- Quản lý khuôn/dụng cụ tại nhà cung cấp.
- Kiểm soát tiêu chuẩn GP, RoHS của nguyên vật liệu với nhà cung cấp
- Kiểm soát mẫu và nguyên vật liệu cho chạy thử nghiệm sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tiếng Trung giao tiếp thành thạo
- Tiếng Trung giao tiếp thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 7h50 - 17h00, Nghỉ tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tháng
- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
- Đóng BHXH theo mức lương tổng
- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
- Đóng BHXH theo mức lương tổng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
