Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Đến 1000 Triệu
· Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu dự án.
· Đàm phán hợp đồng, giá cả, điều kiện thanh toán với các nhà cung cấp.
· Quản lý và theo dõi tiến độ mua hàng, đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp kịp thời cho công trình.
· Kiểm tra hồ sơ chứng từ nhập hàng, nghiệm thu và thanh toán theo quy định.
· Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo việc cung ứng vật tư đáp ứng tiến độ thi công.
· Cập nhật và theo dõi biến động giá cả thị trường, đề xuất phương án tối ưu chi phí mua hàng.
· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng tại các công ty thi công dự án.
· Am hiểu về quy trình mua sắm, đấu thầu, hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực cơ điện, thang máy, thiết bị công trình, nội thất.
· Am hiểu về xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thuế xuất, nhập.
· Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
· Tiếng anh tốt (nghe – nói – đọc – viết)
Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
