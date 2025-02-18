Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1000 Triệu

· Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu dự án.

· Đàm phán hợp đồng, giá cả, điều kiện thanh toán với các nhà cung cấp.

· Quản lý và theo dõi tiến độ mua hàng, đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp kịp thời cho công trình.

· Kiểm tra hồ sơ chứng từ nhập hàng, nghiệm thu và thanh toán theo quy định.

· Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo việc cung ứng vật tư đáp ứng tiến độ thi công.

· Cập nhật và theo dõi biến động giá cả thị trường, đề xuất phương án tối ưu chi phí mua hàng.

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.