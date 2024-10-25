Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 1 – Duy Tiên – Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào: • Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho. Kiểm soát chất lượng nguyên liệu trong kho. 2. Kiểm soát vệ sinh: 3. Kiểm soát quy trình sản xuất, vận hành: • Kiểm tra, giám sát các công đoạn sản xuất, giám sát việc thực hiện các thông số kỹ thuật, các giới hạn chất lượng: nhiệt độ bán thành phẩm (nấu chín, xay nhũ,...). Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm đúng theo tiêu chuẩn chất lượng ban hành. • Kiểm tra vận hành các thiết bị, báo cáo, khắc phục lỗi kịp thời. Kiểm tra, kiểm soát vấn đề hiệu chuẩn các dụng cụ đo lường chất lượng: cân, máy đo pH, nhiệt tâm kế,... • Theo dõi các vấn đề phát sinh về sản phẩm không phù hợp, phối hợp các phòng ban khác tìm nguyên nhân, lập báo cáo hướng dẫn, kiểm tra để đưa ra biện pháp phòng ngừa. • Ghi chép biểu mẫu line sản xuất, biểu mẫu không phù hợp • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa không phù hợp. Phối hợp lên phương án khắc phục - phòng ngừa và xử lý. • Phối hợp bộ phận kho để điều phối công việc phù hợp.

Địa điểm làm việc:

Công ty CP thực phẩm ăn vặt ngon (công ty liên kết Phúc Thịnh)

VP Giao dịch: Tầng 10 Tòa VTC online - 18 Tam Trinh - Hà Nội

Làm việc tại Nhà máy Hà Nam: KCN Đồng Văn 1 – Duy Tiên – Hà Nam

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, chịu khó, trung thực và có tinh thần trách nhiệm

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, bận rộn

- Kỹ năng quan sát và phân tích tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm,...

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-10 triệu

- Hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo nội quy Công ty và Pháp luật quy định.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động...

- Có cơ hội thăng tiến

- Thời gian làm việc: 8-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

