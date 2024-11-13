Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , Khu CN Tân Tạo , Bình Tân , HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nhận và triển khai đơn hàng từ Kinh doanh
Kiểm tra đơn ,kiểm tra tiến độ giao hàng cho khách, theo dõi tiến độ xe giao nhận
Làm việc với kế toán xác nhận thông tin hoá đơn có khớp với đơn hàng hay không
Làm hợp đồng , chứng từ theo yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Vi tính văn phòng sử dụng thành thạo word, excel;
- Giao tiếp tốt: Ăn nói lưu loát;
-Chủ động trao đổi nói chuyện với người đối diện; Biết lắng nghe đúng lúc để hiểu rõ yêu cầu, suy nghĩ, cảm xúc của khách hàng và đồng nghiệp; Kỹ năng giao tiếp ứng xử với mọi ngưới hòa nhã, lịch thiệp.
- Làm việc nhóm: Hợp tác, chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá thể...
- Kỹ năng xử lý các tình huống khả năng tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường xung quanh
-Nhạy bén, tiếp thu tốt, tiếp thu nhanh...
-Tự tin: Nhìn thẳng; Ngồi thẳng, đứng thẳng. Trao đổi cụ thể, rõ ràng, chi tiết về một vấn đề nào đó. Mạnh dạn trình bày quan điểm cá nhân và có khả năng bảo vệ quan điểm của mình.

Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Là một thành viên của Ngọc Biển, các bạn sẽ hưởng đẩy đủ các chế độ phúc lợi và cơ hội để phát triển bản thân:
- Phụ cấp thâm niên hàng năm 500.000đ/năm
- Tăng lương hàng năm
- Cơm trưa tại căn tin nếu ở công ty
- Nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút
- Chế độ phúc lợi : ốm đau ,ma chay , cưới hỏi, hiếu hỉ
-Chế độ bảo hiểm an toàn: BHXH , BHYT, BHTN...
-Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ
- Công tác phí và chế độ đãi ngộ khi đi công trình
- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt
- Cấp phát đồng phục hàng năm
- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10,round table....
- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch....
- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài
- Cơ hội thăng tiến, phát triển thu nhập - Được hỗ trợ khi khó khăn ...
- Cơ hội đầu tư để nâng cao thu nhập khi ban giám đốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 22 Song Hành, KCN Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

