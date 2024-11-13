Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , Khu CN Tân Tạo , Bình Tân , HCM, Bình Tân

Nhận và triển khai đơn hàng từ Kinh doanh

Nhận và triển khai đơn hàng từ Kinh doanh

Kiểm tra đơn ,kiểm tra tiến độ giao hàng cho khách, theo dõi tiến độ xe giao nhận

Làm việc với kế toán xác nhận thông tin hoá đơn có khớp với đơn hàng hay không

Làm hợp đồng , chứng từ theo yêu cầu

- Vi tính văn phòng sử dụng thành thạo word, excel;

- Vi tính văn phòng sử dụng thành thạo word, excel;

- Giao tiếp tốt: Ăn nói lưu loát;

-Chủ động trao đổi nói chuyện với người đối diện; Biết lắng nghe đúng lúc để hiểu rõ yêu cầu, suy nghĩ, cảm xúc của khách hàng và đồng nghiệp; Kỹ năng giao tiếp ứng xử với mọi ngưới hòa nhã, lịch thiệp.

- Làm việc nhóm: Hợp tác, chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá thể...

- Kỹ năng xử lý các tình huống khả năng tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường xung quanh

-Nhạy bén, tiếp thu tốt, tiếp thu nhanh...

-Tự tin: Nhìn thẳng; Ngồi thẳng, đứng thẳng. Trao đổi cụ thể, rõ ràng, chi tiết về một vấn đề nào đó. Mạnh dạn trình bày quan điểm cá nhân và có khả năng bảo vệ quan điểm của mình.

Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Là một thành viên của Ngọc Biển, các bạn sẽ hưởng đẩy đủ các chế độ phúc lợi và cơ hội để phát triển bản thân:

- Phụ cấp thâm niên hàng năm 500.000đ/năm

- Tăng lương hàng năm

- Cơm trưa tại căn tin nếu ở công ty

- Nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút

- Chế độ phúc lợi : ốm đau ,ma chay , cưới hỏi, hiếu hỉ

-Chế độ bảo hiểm an toàn: BHXH , BHYT, BHTN...

-Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ

- Công tác phí và chế độ đãi ngộ khi đi công trình

- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt

- Cấp phát đồng phục hàng năm

- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10,round table....

- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch....

- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài

- Cơ hội thăng tiến, phát triển thu nhập - Được hỗ trợ khi khó khăn ...

- Cơ hội đầu tư để nâng cao thu nhập khi ban giám đốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

