Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phân tích, nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho các dự án của công ty.
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược SEO nhằm cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.
- Tối ưu hóa nội dung, cấu trúc website, và các yếu tố on-page/off-page.
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO, đưa ra các giải pháp cải tiến.
- Nghiên cứu và ứng dụng các xu hướng SEO mới để nâng cao hiệu quả công việc.
- Phối hợp với các bộ phận khác như Content, Dev để thực hiện các chiến lược SEO tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực SEO.
- Có khả năng tự triển khai và quản lý các dự án SEO độc lập.
- Hiểu biết vững về SEO On-page, Off-page và các công cụ phân tích SEO (Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v.).
- Có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch SEO.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các công cụ CMS (WordPress, Shopify, ...).

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng hoa hồng, thưởng của dự án
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
- Lương thỏa thuận, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, đào tạo chuyên sâu.
- Các hoạt động ngoại khóa, team-building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18/10/7 Bùi Trọng Nghĩa, Tổ 8 khu phố 4A, Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

