Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phân tích, nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho các dự án của công ty.

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược SEO nhằm cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.

- Tối ưu hóa nội dung, cấu trúc website, và các yếu tố on-page/off-page.

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO, đưa ra các giải pháp cải tiến.

- Nghiên cứu và ứng dụng các xu hướng SEO mới để nâng cao hiệu quả công việc.

- Phối hợp với các bộ phận khác như Content, Dev để thực hiện các chiến lược SEO tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực SEO.

- Có khả năng tự triển khai và quản lý các dự án SEO độc lập.

- Hiểu biết vững về SEO On-page, Off-page và các công cụ phân tích SEO (Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v.).

- Có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch SEO.

- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các công cụ CMS (WordPress, Shopify, ...).

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng hoa hồng, thưởng của dự án

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

- Lương thỏa thuận, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, đào tạo chuyên sâu.

- Các hoạt động ngoại khóa, team-building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin