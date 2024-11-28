Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Hana Korea Group
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Sáng tạo, liên tục đổi mới, cập nhật trend
Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo Facebook ADS, Tiktok ADS và các kênh truyền thông online khác: banner, photo, Landing Page bán hàng,...
Edit video cơ bản
Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, thư mời....
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty
Phối hợp với team media thực hiện các kế hoạch quay chụp sản phẩm.
Hỗ trợ tìm agency cho các concept quay chụp dựng, mẫu KOL, KOC review các sản phẩm
Tham gia hỗ trợ các sự kiện Công ty tổ chức hoặc các công việc design khác được phân công.
Phối hợp với team MKT để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận.
Sản xuất & chỉnh ảnh sự kiện, workshop, hỗ trợ khách hàng, truyền thông nội b
Chụp & chỉnh ảnh sản phẩm: sản phẩm mới, sản phẩm concept theo tháng, tết, noel, quà tặng khách hàng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ trong độ tuổi 1999 - 1990 tuổi, có kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu về Dược mỹ phẩm, làm đẹp hoặc các spa, thẩm mỹ viện,...tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành MKT, Thiết kế, Truyền thông, PR,.. hoặc các ngành nghề liên quan
Có nền tảng về truyền thông, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, công nghệ thông tin là lợi thế.
Sáng tạo và chủ động trong cập nhật kiến thức
Cầu tiến trong công việc, teamwork tốt.

Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 - upto 25.000.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. ● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

