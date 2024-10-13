Tuyển Thiết kế đồ hoạ TAQ Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thiết kế đồ hoạ TAQ Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TAQ Education
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
TAQ Education

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại TAQ Education

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/5 đường số 7, Phường Linh Tây,, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu:
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên Quay dựng, Thiết kế & Edit Video năng động, sáng tạo và có khả năng thích ứng nhanh chóng để gia nhập đội ngũ Marketing của chúng tôi. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nội dung video chất lượng cao, thu hút và truyền tải thông điệp hiệu quả cho các kênh truyền thông của công ty.
Trách nhiệm chính:
Quay dựng video: Lên ý tưởng và sáng tạo các concept video phù hợp với mục tiêu marketing và yêu cầu của từng dự án. Viết kịch bản, storyboard cho video. Quay phim, chụp ảnh hoặc sử dụng các nguồn tài liệu sẵn có để tạo dựng nội dung video. Sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp (máy ảnh, máy quay phim, đèn quay, micro, v.v.) thành thạo. Thiết kế video: Thiết kế intro, outro, logo, caption, text cho video bằng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp (Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.). Tạo hiệu ứng hình ảnh, chuyển cảnh mượt mà và thu hút cho video. Thêm nhạc nền, âm thanh và phụ đề cho video. Edit video: Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, v.v.) để cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng và hoàn thiện video. Cắt ghép video theo kịch bản và storyboard đã được duyệt. Thêm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và text cho video. Xuất video với định dạng phù hợp cho các kênh truyền thông (YouTube, Facebook, Instagram, website, v.v.). Lưu trữ và quản lý dữ liệu: Lưu trữ và quản lý các file video, hình ảnh và tài liệu liên quan đến dự án. Đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu. Cập nhật kiến thức và xu hướng: Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực sản xuất video. Tham gia các khóa học và hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Nghiên cứu các phần mềm và công nghệ mới để cải thiện hiệu quả công việc.
Quay dựng video: Lên ý tưởng và sáng tạo các concept video phù hợp với mục tiêu marketing và yêu cầu của từng dự án. Viết kịch bản, storyboard cho video. Quay phim, chụp ảnh hoặc sử dụng các nguồn tài liệu sẵn có để tạo dựng nội dung video. Sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp (máy ảnh, máy quay phim, đèn quay, micro, v.v.) thành thạo.
Quay dựng video:
Lên ý tưởng và sáng tạo các concept video phù hợp với mục tiêu marketing và yêu cầu của từng dự án. Viết kịch bản, storyboard cho video. Quay phim, chụp ảnh hoặc sử dụng các nguồn tài liệu sẵn có để tạo dựng nội dung video. Sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp (máy ảnh, máy quay phim, đèn quay, micro, v.v.) thành thạo.
Lên ý tưởng và sáng tạo các concept video phù hợp với mục tiêu marketing và yêu cầu của từng dự án.
Viết kịch bản, storyboard cho video.
Quay phim, chụp ảnh hoặc sử dụng các nguồn tài liệu sẵn có để tạo dựng nội dung video.
Sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp (máy ảnh, máy quay phim, đèn quay, micro, v.v.) thành thạo.
Thiết kế video: Thiết kế intro, outro, logo, caption, text cho video bằng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp (Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.). Tạo hiệu ứng hình ảnh, chuyển cảnh mượt mà và thu hút cho video. Thêm nhạc nền, âm thanh và phụ đề cho video.
Thiết kế video:
Thiết kế intro, outro, logo, caption, text cho video bằng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp (Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.). Tạo hiệu ứng hình ảnh, chuyển cảnh mượt mà và thu hút cho video. Thêm nhạc nền, âm thanh và phụ đề cho video.
Thiết kế intro, outro, logo, caption, text cho video bằng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp (Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.).
Tạo hiệu ứng hình ảnh, chuyển cảnh mượt mà và thu hút cho video.
Thêm nhạc nền, âm thanh và phụ đề cho video.
Edit video: Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, v.v.) để cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng và hoàn thiện video. Cắt ghép video theo kịch bản và storyboard đã được duyệt. Thêm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và text cho video. Xuất video với định dạng phù hợp cho các kênh truyền thông (YouTube, Facebook, Instagram, website, v.v.).
Edit video:
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, v.v.) để cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng và hoàn thiện video. Cắt ghép video theo kịch bản và storyboard đã được duyệt. Thêm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và text cho video. Xuất video với định dạng phù hợp cho các kênh truyền thông (YouTube, Facebook, Instagram, website, v.v.).
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, v.v.) để cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng và hoàn thiện video.
Cắt ghép video theo kịch bản và storyboard đã được duyệt.
Thêm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và text cho video.
Xuất video với định dạng phù hợp cho các kênh truyền thông (YouTube, Facebook, Instagram, website, v.v.).
Lưu trữ và quản lý dữ liệu: Lưu trữ và quản lý các file video, hình ảnh và tài liệu liên quan đến dự án. Đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu.
Lưu trữ và quản lý dữ liệu:
Lưu trữ và quản lý các file video, hình ảnh và tài liệu liên quan đến dự án. Đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu.
Lưu trữ và quản lý các file video, hình ảnh và tài liệu liên quan đến dự án.
Đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu.
Cập nhật kiến thức và xu hướng: Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực sản xuất video. Tham gia các khóa học và hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Nghiên cứu các phần mềm và công nghệ mới để cải thiện hiệu quả công việc.
Cập nhật kiến thức và xu hướng:
Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực sản xuất video. Tham gia các khóa học và hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Nghiên cứu các phần mềm và công nghệ mới để cải thiện hiệu quả công việc.
Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực sản xuất video.
Tham gia các khóa học và hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Nghiên cứu các phần mềm và công nghệ mới để cải thiện hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông. Hiểu biết về các xu hướng sản xuất video mới nhất. Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, Canva, v.v.). Kỹ năng: Kỹ năng quay phim, chụp ảnh tốt. Kỹ năng thiết kế video sáng tạo và thu hút. Kỹ năng sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp thành thạo. Kỹ năng biên tập video sáng tạo và hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả. Phẩm chất: Sáng tạo, ham học hỏi và có khả năng thích ứng nhanh chóng. Có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt công việc được giao. Có niềm đam mê với sản xuất video và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này.
Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông. Hiểu biết về các xu hướng sản xuất video mới nhất. Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, Canva, v.v.).
Kiến thức:
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông. Hiểu biết về các xu hướng sản xuất video mới nhất. Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, Canva, v.v.).
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông.
Hiểu biết về các xu hướng sản xuất video mới nhất.
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, Canva, v.v.).
Kỹ năng: Kỹ năng quay phim, chụp ảnh tốt. Kỹ năng thiết kế video sáng tạo và thu hút. Kỹ năng sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp thành thạo. Kỹ năng biên tập video sáng tạo và hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
Kỹ năng:
Kỹ năng quay phim, chụp ảnh tốt. Kỹ năng thiết kế video sáng tạo và thu hút. Kỹ năng sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp thành thạo. Kỹ năng biên tập video sáng tạo và hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
Kỹ năng quay phim, chụp ảnh tốt.
Kỹ năng thiết kế video sáng tạo và thu hút.
Kỹ năng sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp thành thạo.
Kỹ năng biên tập video sáng tạo và hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
Phẩm chất: Sáng tạo, ham học hỏi và có khả năng thích ứng nhanh chóng. Có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt công việc được giao. Có niềm đam mê với sản xuất video và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này.
Phẩm chất:
Sáng tạo, ham học hỏi và có khả năng thích ứng nhanh chóng. Có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt công việc được giao. Có niềm đam mê với sản xuất video và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này.
Sáng tạo, ham học hỏi và có khả năng thích ứng nhanh chóng.
Có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt công việc được giao.
Có niềm đam mê với sản xuất video và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này.

Tại TAQ Education Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Cơ hội phát triển bản thân và học hỏi những kỹ năng mới. Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết.
Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển bản thân và học hỏi những kỹ năng mới.
Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TAQ Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TAQ Education

TAQ Education

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 26, đường 11, Phước Bình, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

