Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 117/111 đường Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Công việc hàng ngày nhận chứng từ xuất nhập hàng từ kế toán bán hàng, soạn hàng và sắp xếp hàng hóa lên xe giao cho khách.

- Chịu trách nhiệm chung về giám sát, kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa trong quá trình xuất nhập hàng hóa.

- Định kỳ hàng tháng, quý , năm ,kiểm kê hàng hóa trong kho.

- Sắp xếp hàng hóa theo đúng lô, quy cách của nhà sản xuất, hoặc yêu cầu của Sếp.

- Quản lý nhân viên bộ phận kho: Trực tiếp phân công công việc cho bốc xếp, tài xế, xe nâng sắp xếp hàng hóa trong kho đúng nơi quy định tránh đổ vỡ.

- Nhập kho hàng bán trả lại theo quy định khi có yêu cầu.

- Xử lý hàng bể vỡ, báo cáo nguyên nhân và giải trình khi có phát sinh.

- Xuất kệ, mẫu khi có yêu cầu.

- Theo dõi thời gian làm việc, chấm công, tăng ca, xin nghỉ của bộ phận kho và báo cáo cho nhân sự.

- Nhập dữ liệu vào phần mềm Misa.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.

- Ư tiên: Có kinh nghiệm thủ kho – kế toán kho nghành gạch men.

- Bằng cấp: Trung cấp trở lên ở các chuyên nghành kế toán, thương mại hoặc kinh tế.

- Kỹ năng mềm: Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, tin học văn phòng Excel, Word...

- Yêu cầu khác: Có sự sáng tạo, năng động giao tiếp tốt kỹ năng quản lý công việc .Đặc biệt cần trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Nhận ứng viên đã làm qua Kế Toán Kho, Thủ Kho.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn 12-15 triệu (hoặc thỏa thuận khi phỏng vấn tùy năng lực).

- Có cơ hội được, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, đoàn kết.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Hưởng các chế độ khác như sinh nhật, lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin