Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 đường số 11, khu dân cư Him Lam, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Nhận các chứng từ giao hàng, lưu kho và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo qui định.

Kiểm tra các chứng từ và thực hiện việc nhập, xuất hàng trong kho

Lưu trữ các phiếu nhập kho và xuất kho

Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua

Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo qui trình / khoa học

Làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng

Định kỳ hàng tuần kiểm tra các kệ hàng/số lương hàng

Tuyệt đối đảm bảo qui tắc PCCC trong kho

Báo cáo kịp , đầy đủ chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Giao hàng đúng số lượng/chất / đúng hạn

Báo cáo định kỳ

Đảm bảo tỷ lệ hư hỏng hàng hóa trong kho

Siêng năng/ Trung thật

Chịu được áp lực công việc

Kinh nghiệm cùng lĩnh vực tối thiếu 2 năm

Ưu tiên có kinh nghiệm kho liên quan lĩnh vực nước Hoa, sữa tắm

Quyền Lợi

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-6

Du lịch teambuilding hằng năm

Đóng BHXH sau 02 tháng thử / Chế độ nghỉ lễ theo qui định nhà nước

Lương 13.000.000 (gross), hoặc thương lượng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

