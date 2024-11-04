Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 đường số 11, khu dân cư Him Lam, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Nhận các chứng từ giao hàng, lưu kho và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo qui định.
Kiểm tra các chứng từ và thực hiện việc nhập, xuất hàng trong kho
Lưu trữ các phiếu nhập kho và xuất kho
Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua
Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo qui trình / khoa học
Làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng
Định kỳ hàng tuần kiểm tra các kệ hàng/số lương hàng
Tuyệt đối đảm bảo qui tắc PCCC trong kho
Báo cáo kịp , đầy đủ chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao hàng đúng số lượng/chất / đúng hạn
Báo cáo định kỳ
Đảm bảo tỷ lệ hư hỏng hàng hóa trong kho
Siêng năng/ Trung thật
Chịu được áp lực công việc
Kinh nghiệm cùng lĩnh vực tối thiếu 2 năm
Ưu tiên có kinh nghiệm kho liên quan lĩnh vực nước Hoa, sữa tắm

Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-6
Du lịch teambuilding hằng năm
Đóng BHXH sau 02 tháng thử / Chế độ nghỉ lễ theo qui định nhà nước
Lương 13.000.000 (gross), hoặc thương lượng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 Tòa Nhà Saigon tower số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

