Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam
- Hồ Chí Minh: 34 đường số 11, khu dân cư Him Lam, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Nhận các chứng từ giao hàng, lưu kho và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo qui định.
Kiểm tra các chứng từ và thực hiện việc nhập, xuất hàng trong kho
Lưu trữ các phiếu nhập kho và xuất kho
Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua
Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo qui trình / khoa học
Làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng
Định kỳ hàng tuần kiểm tra các kệ hàng/số lương hàng
Tuyệt đối đảm bảo qui tắc PCCC trong kho
Báo cáo kịp , đầy đủ chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Báo cáo định kỳ
Đảm bảo tỷ lệ hư hỏng hàng hóa trong kho
Siêng năng/ Trung thật
Chịu được áp lực công việc
Kinh nghiệm cùng lĩnh vực tối thiếu 2 năm
Ưu tiên có kinh nghiệm kho liên quan lĩnh vực nước Hoa, sữa tắm
Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch teambuilding hằng năm
Đóng BHXH sau 02 tháng thử / Chế độ nghỉ lễ theo qui định nhà nước
Lương 13.000.000 (gross), hoặc thương lượng theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam
