Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 44 Đường 12, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định. Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm tra, phân loại và sắp xếp. Thực hiện việc nhập và xuất hàng. Sắp xếp hàng hóa khoa học và tối ưu. Bảo quản kho hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Theo dõi, báo cáo số lượng hàng tồn kho thường xuyên, đảm bảo tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu và kiểm soát hàng sắp hết hạn, hàng đã hết hạn, thông báo tới BGĐ để có phương án xử lý. Theo dõi và kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm của kho đảm bảo thuốc bảo quản theo đúng quy định cũng như theo yêu cầu của từng sản phẩm. Thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. Các công việc khác có liên quan. Làm việc tại Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng Trung cấp Dược trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm thủ kho hoặc từng là nhân viên khoa dược. Am hiểu kiến thức về GDP và GSP. Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc. Xử lý công việc nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao. Cẩn thận, trung thực, năng động trong công việc và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài tiền lương thỏa thuận, người lao động còn được thưởng hàng quý, thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13... và tham gia các hoạt động Team building hàng năm. Cơ hội tham quan du lịch trong nước và ngoài nước. Được nghỉ chiều thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm theo quy định. Xét tăng lương hàng năm theo năng lực. Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng để phát triển bản thân. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO

