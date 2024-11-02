Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
- Hồ Chí Minh: Số 133/20A Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm đếm hàng hóa, nhập kho và bảo quản hàng hóa;
Soạn hàng, xuất kho và bàn giao hàng hoá (Sắp xếp đơn hàng theo tuyến, đảm bảo di chuyển và thời gian nhận hàng của khách);
Sắp xếp chứng từ gửi hàng, kiểm tra bàn giao hàng và đóng gói hàng hóa;
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng quy định;
Kiểm kê kho định kỳ, hoặc khi có yêu cầu;
Giữ gìn vệ sinh kho, an toàn kho (An toàn PCCC, côn trùng,...);
Thực hiện các yêu cầu khác khi được phân công.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Biết sử dụng máy tính văn phòng.
3. Trung thực, nhanh nhẹn, có sức khỏe.
4. Ưu tiên bộ đội xuất ngũ
Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì
2. Thưởng sinh nhật, lễ tết...
3. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động;
4. Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành;
5. Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn;
6. Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp;
7. Được đi thăm quan du lịch hàng năm, dã ngoại....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
