Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH TM Ý VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A9/9 Ấp 1, Xã Hưng Long, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý kho hàng (chịu trách nhiệm về toàn bộ hàng hóa của công ty)

- Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học, thông thoáng, và sạch sẽ theo đúng yêu cầu

- Thực hiện xuất, nhập hàng hóa đúng mẫu mã, số lượng, chất lượng

- Đóng gói hàng hóa kỹ càng, sắp xếp vận chuyển hàng hóa giao tới khách hàng đúng thời gian và qui trình

- Kiểm kê, đối chiếu số lượng, qui cách, mẫu mã hàng hóa thực tế hàng tháng/quí/năm

- Làm báo cáo nhập, xuất kho theo ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Trung cấp trở lên

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, linh động

- Cẩn thận, chính xác, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Không có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương sẽ được thỏa thuận trong buổi phỏng vấn tuỳ kinh nghiệm

- Tăng lương hằng năm theo hiệu quả công việc.

- Thưởng lương tháng 13.

- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ công việc.

- Được đóng Bảo hiểm xã hội theo luật lao động ,nghỉ lễ theo qui định nhà nước.

- Môi trường làm việc thân thiện , hoà đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.