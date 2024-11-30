Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH TM Ý VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A9/9 Ấp 1, Xã Hưng Long, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý kho hàng (chịu trách nhiệm về toàn bộ hàng hóa của công ty)
- Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học, thông thoáng, và sạch sẽ theo đúng yêu cầu
- Thực hiện xuất, nhập hàng hóa đúng mẫu mã, số lượng, chất lượng
- Đóng gói hàng hóa kỹ càng, sắp xếp vận chuyển hàng hóa giao tới khách hàng đúng thời gian và qui trình
- Kiểm kê, đối chiếu số lượng, qui cách, mẫu mã hàng hóa thực tế hàng tháng/quí/năm
- Làm báo cáo nhập, xuất kho theo ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng Trung cấp trở lên
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, linh động
- Cẩn thận, chính xác, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương sẽ được thỏa thuận trong buổi phỏng vấn tuỳ kinh nghiệm
- Tăng lương hằng năm theo hiệu quả công việc.
- Thưởng lương tháng 13.
- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ công việc.
- Được đóng Bảo hiểm xã hội theo luật lao động ,nghỉ lễ theo qui định nhà nước.
- Môi trường làm việc thân thiện , hoà đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH
