Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Showroom Nguyễn Hoàng, Quận 2, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

Nhận, kiểm tra, nhập kho hàng hóa theo đúng quy định.

Xếp dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, vệ sinh.

Kiểm tra, đếm, kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Theo dõi, cập nhật số liệu hàng hóa tồn kho, báo cáo tình hình hàng hóa cho cấp trên.

Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xuất nhập hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho hàng.

Nắm vững nghiệp vụ quản lý kho, các quy định về xuất nhập hàng hóa.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, các phần mềm quản lý kho.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH

