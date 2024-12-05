Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1111 QL1A Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thiết lập kế hoạch làm việc định kỳ, phân công và chỉ đạo công việc cho các nhân sự thuộc Bộ phận Kho;

- Quản lý, tổ chức sắp xếp hàng hóa trong kho, đảm bảo việc nhập – xuất hàng được nhanh chóng, hiệu quả;

- Lên kế hoạch và tổ chức kiểm kê kho định kỳ/đột xuất khi có yêu cầu;

- Theo dõi và kiểm soát tồn kho, đảm bảo mức tồn kho tối thiểu, kho hoạt động đúng hiệu suất;

- Phối hợp với Kế toán kho thực hiện thủ tục nhập – xuất hàng hóa;

- Quản lý, giám sát việc sử dụng vật tư, máy móc trong kho đảm bảo hệ thống kho vận được vận hành ổn định;

- Giữ an toàn PCCC trong kho;

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong kho;

- Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;

Ưu tiên đã làm về mặt hàng máy móc, phụ tùng, CCDC

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm quản lý kho tối thiểu từ 2 năm.

- Biết sắp xếp công việc, quản lý chứng từ tốt và chịu được áp lực công việc cao.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Nắm rõ quy trình 5S

- Có kinh nghiệm quản lý

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Phụ cấp chuyên cần, cơm trưa

2. Chế độ phúc lợi đầy đủ (lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, du lịch...)

3. Nghỉ lễ tết theo quy định, cuối năm được thanh toán tiền phép năm

4. Lương tháng 13, thưởng cuối năm/đột xuất

5. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

6. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, có cơ hội phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao

7. Môi trường làm việc năng động, thân thiện

8. Tham gia teambuilding hằng năm

9. Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ

