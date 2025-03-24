Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A12A KCN Hiệp Phước, Long Thơi, Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

Nhận nhiệm vụ từ tổ trưởng vận hành CNC, Thiết lập vào các máy Phay CNC

Bố trí thiết bị, vị trí làm việc đúng nơi quy định

Đọc hiểu bản vẽ, quy trình công nghệ gia công

Đảm bảo đồ gá an toàn nhất, rà gá, lấy tâm chính xác nhất

Giảm thời gian dừng máy, chuẩn bị sẵn dao cụ, chương trình gia công, đảm đảm hiệu suất chạy máy CNC

Quản lý, bảo quản dụng cụ, vật tư được giao nơi làm việc, không để thất thoát, sử dụng vật tư tiết kiệm, hiệu quả

Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong phạm vi phụ trách.

Ghi nhận và báo cáo kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành máy, quy trình công nghệ có sai sót, mô phỏng kiểm tra đường chạy dao an toàn

Phối hợp cùng Tổ trưởng kiểm soát rủi ro, sai sót trong quá trình gia công

Bàn giao công việc khi chuyển ca

Chịu trách nhiệm san sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc

Kết hợp với Tổ trưởng cải tiến nâng cao hiệu quả công việc

Thực hiện 5S trong khu vực quản lý

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung Cấp Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Khí, Cơ điện tử, Công nghệ cơ khí

Có thể đi làm việc theo ca ( Tuần ngày/đêm ca 12h/ngày)

Chấp nhận sinh viên mới ra trường đào tạo

Biết sử dụng máy CNC Fanuc, Phay 3 trục.

Chịu học hỏi muốn theo ngành Khuôn mẫu

Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập hàng tháng từ 14-19tr/tháng

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PTI.

Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm.

Du lịch hàng năm 2 lần/năm.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Làm việc thứ 2-thứ 7

Chế độ tăng lương hàng năm.

Thưởng tết âm lịch dao động từ 1,5 tháng trở lên.

Chế độ phụ cấp tiếng Anh

Phụ cấp chuyên cần.

Tăng ca tính hệ số 1.5 dành cho số giờ làm >8h/ngày

Ca đêm tính hệ số 1.3

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin