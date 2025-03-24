Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH

Mức lương
14 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô A12A KCN Hiệp Phước, Long Thơi, Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

Nhận nhiệm vụ từ tổ trưởng vận hành CNC, Thiết lập vào các máy Phay CNC
Bố trí thiết bị, vị trí làm việc đúng nơi quy định
Đọc hiểu bản vẽ, quy trình công nghệ gia công
Đảm bảo đồ gá an toàn nhất, rà gá, lấy tâm chính xác nhất
Giảm thời gian dừng máy, chuẩn bị sẵn dao cụ, chương trình gia công, đảm đảm hiệu suất chạy máy CNC
Quản lý, bảo quản dụng cụ, vật tư được giao nơi làm việc, không để thất thoát, sử dụng vật tư tiết kiệm, hiệu quả
Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong phạm vi phụ trách.
Ghi nhận và báo cáo kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành máy, quy trình công nghệ có sai sót, mô phỏng kiểm tra đường chạy dao an toàn
Phối hợp cùng Tổ trưởng kiểm soát rủi ro, sai sót trong quá trình gia công
Bàn giao công việc khi chuyển ca
Chịu trách nhiệm san sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc
Kết hợp với Tổ trưởng cải tiến nâng cao hiệu quả công việc
Thực hiện 5S trong khu vực quản lý

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung Cấp Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Khí, Cơ điện tử, Công nghệ cơ khí
Có thể đi làm việc theo ca ( Tuần ngày/đêm ca 12h/ngày)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường đào tạo
Biết sử dụng máy CNC Fanuc, Phay 3 trục.
Chịu học hỏi muốn theo ngành Khuôn mẫu

Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập hàng tháng từ 14-19tr/tháng
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PTI.
Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm.
Du lịch hàng năm 2 lần/năm.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Làm việc thứ 2-thứ 7
Chế độ tăng lương hàng năm.
Thưởng tết âm lịch dao động từ 1,5 tháng trở lên.
Chế độ phụ cấp tiếng Anh
Phụ cấp chuyên cần.
Tăng ca tính hệ số 1.5 dành cho số giờ làm >8h/ngày
Ca đêm tính hệ số 1.3

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A4c KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

