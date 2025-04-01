Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Vân hành Merchant:

• Quản lý thông tin và chất lượng dịch vụ của merchant

• Vận hành chương trình của các merchant,...

• Theo dõi công nợ, thanh toán cho merchant

• Hỗ trợ hoàn thành thủ tục đăng ký gian hàng trên Ứng dụng/Web.

• Quản lý cộng đồng Nhà hàng, truyền thông thông tin hoạt động vận hành tới Merchant.

Vân hành Đơn hàng:

• Hỗ trợ vận hành, xử lý vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, thanh toán và các vấn đề khác

• Chăm sóc đơn hàng, đảm bảo đơn hàng kết chuyển hợp lệ

Tối ưu vận hành:

• Phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành để thiết kế, thử nghiệm và thực hiện các giải pháp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành

• Ứng dụng công nghệ và tự động hóa để triển khai các công cụ, phần mềm giúp tối ưu quy trình làm việc

• Quản lý dự án cải tiến, báo cáo & cải tiến liên tục