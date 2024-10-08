Tuyển Phó Phòng Kế Toán thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud - Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và BGĐ về hoạt động của phòng kế toán; Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, công ty hiện hành Quản lý việc đối chiếu công nợ với khách hàng – các nhà cung cấp. Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty; Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng; Các công việc khác do TBP giao

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán hoặc kinh tế Có tối thiểu 03 năm làm ở vị trí tương đương; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Ưu tiên Misa); Kỹ năng báo cáo bảng biểu theo yêu cầu của công việc Chủ động và trách nhiệm với công việc Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc.

Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên đến 20.000.000 VND Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết; Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, , 30/4, 1/5.....; Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...; Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm; Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm; Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, công tiêu chuẩn 24 ngày công Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.