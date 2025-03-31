Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty Cổ phần Care vn
- Hồ Chí Minh: Tầng 7, TTTM Gigamall, 240
- 242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ đức, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 1 - 15 USD
- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong các công việc hành chính hàng ngày;
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp nội bộ và cuộc họp với đối tác theo yêu cầu của Ban Giám đốc; chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp; tổng hợp nội dung các cuộc họp và theo dõi deadline hoàn thành với các nhân sự liên quan;
- Theo dõi deadline các báo cáo tuần, tháng, tiến độ công việc của các Trưởng Bộ phận/ Giám đốc các công ty con thuộc Tập đoàn & báo cáo cho CEO;
- Chuẩn bị tài liệu cho CEO trước các cuộc họp, tham gia họp và viết biên bản họp (khi có yêu cầu)
- Tương tác với các Trưởng bộ phận/Giám đốc điều hành để hoàn thành công việc do CEO phân công
Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, tuổi từ 29 - 40
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm trợ lý, thư ký từ 03 năm trở lên
- Có thể tương tác, xử lý công việc ngoài giờ (nếu có phát sinh)
Tại Công ty Cổ phần Care vn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Care vn
