Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong các công việc hành chính hàng ngày;

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp nội bộ và cuộc họp với đối tác theo yêu cầu của Ban Giám đốc; chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp; tổng hợp nội dung các cuộc họp và theo dõi deadline hoàn thành với các nhân sự liên quan;

- Theo dõi deadline các báo cáo tuần, tháng, tiến độ công việc của các Trưởng Bộ phận/ Giám đốc các công ty con thuộc Tập đoàn & báo cáo cho CEO;

- Chuẩn bị tài liệu cho CEO trước các cuộc họp, tham gia họp và viết biên bản họp (khi có yêu cầu)

- Tương tác với các Trưởng bộ phận/Giám đốc điều hành để hoàn thành công việc do CEO phân công