Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)

Sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 3, Tòa nhà DMT, Số 484

- 486 đường 2/9, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phu My Hung Tower, tầng 6, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, khu phố 1, phường Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-qc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job236170
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO
1 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Du Lịch Exotissimo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Du Lịch Exotissimo Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 20 Triệu SHINHAN FINANCE
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh khách sạn Danang Golden Bay làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Danang Golden Bay
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Tập Đoàn FVG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn FVG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh UK Academy Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu UK Academy Đà Nẵng
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Thành Vinh Holdings làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu Thành Vinh Holdings
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Handdn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty TNHH Handdn
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh AIA Exchange Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 16 - 45 Triệu AIA Exchange Đà Nẵng
16 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm