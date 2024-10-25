Tuyển Quản Lý Chi Nhánh thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, Khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Xây dựng, tổ chức, vận hành giám sát công việc tại chi nhánh

- Quản lý nhân sự các phòng, ban, bộ phận.

- Triển khai các công việc cấp trên đưa xuống.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp tốt, có tố chất lãnh đạo.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí, quản lý nhân sự, trong lĩnh vực: nhà hàng, khách sạn, spa, thẩm mỹ viện hoặc các hãng mỹ phẩm lớn

- Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi và tiếp thu.

- Độ tuổi: 25-35 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : từ 15-30 triệu tùy năng lực

- Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

