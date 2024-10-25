Tuyển Quản Lý Chi Nhánh thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, Khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Xây dựng, tổ chức, vận hành giám sát công việc tại chi nhánh
- Quản lý nhân sự các phòng, ban, bộ phận.
- Triển khai các công việc cấp trên đưa xuống.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp tốt, có tố chất lãnh đạo.
- Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí, quản lý nhân sự, trong lĩnh vực: nhà hàng, khách sạn, spa, thẩm mỹ viện hoặc các hãng mỹ phẩm lớn
- Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi và tiếp thu.
- Độ tuổi: 25-35 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : từ 15-30 triệu tùy năng lực
- Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo chính sách Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
