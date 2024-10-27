Tuyển Quản Lý Sản Xuất thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Quản Lý Sản Xuất thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Xưởng A, Khu công nghiệp Giang Điền, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất xưởng giặt ủi: Lập kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cho nhân viên, theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Quản lý nguồn lực sản xuất: Quản lý nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc, đảm bảo đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất. Quản lý nhân sự sản xuất: Phân công, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sản xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự sản xuất. Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất: Báo cáo tiến độ sản xuất, báo cáo chất lượng sản phẩm, báo cáo sử dụng nguồn lực sản xuất, báo cáo tình hình nhân sự sản xuất. Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu, đánh giá khả năng sản xuất sản phẩm mới, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất. Cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý sản xuất: Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, nghiên cứu các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến.
Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất xưởng giặt ủi:
Lập kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cho nhân viên, theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm:
Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Quản lý nguồn lực sản xuất:
Quản lý nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc, đảm bảo đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất.
Quản lý nhân sự sản xuất:
Phân công, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sản xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự sản xuất.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất:
Báo cáo tiến độ sản xuất, báo cáo chất lượng sản phẩm, báo cáo sử dụng nguồn lực sản xuất, báo cáo tình hình nhân sự sản xuất.
Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới:
Nghiên cứu, đánh giá khả năng sản xuất sản phẩm mới, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý sản xuất:
Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, nghiên cứu các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm lĩnh vực giặt ủi Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý nguồn lực, quản lý nhân sự. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng, các phần mềm quản lý sản xuất. Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, năng động, sáng tạo.
Yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm lĩnh vực giặt ủi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý nguồn lực, quản lý nhân sự.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng, các phần mềm quản lý sản xuất.
Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-san-xuat-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job235145
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 97 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 - CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 - CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ SAO MAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ SAO MAI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH HUYTECHX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HUYTECHX
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Director thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển QC thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NEW SUN VIỆT NAM
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Assistant Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản Lý Học Thuật thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển HR Executive thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NEW SUN VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Đốc Phòng Giao Dịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM). làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm