Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Ami&M Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 Đỗ Hành - Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuyên viên Quản lý Gia sản chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng (cá nhân, gia đình, hoặc tổ chức) trong việc quản lý, bảo tồn, và phát triển các tài sản gia đình.

Bao gồm quản lý tài chính, bất động sản, pháp lý và các tài sản khác, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển dài hạn.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý tài sản:

Theo dõi và giám sát các tài sản tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi, bất động sản, phương tiện, tác phẩm nghệ thuật...).

Đề xuất chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Hỗ trợ trong việc mua bán, cho thuê, hoặc định giá tài sản.

Kế hoạch tài chính và pháp lý:

Phối hợp với các bên thứ ba (luật sư, cố vấn tài chính, kiểm toán viên) để xây dựng kế hoạch thừa kế tài sản, giảm thiểu thuế và rủi ro pháp lý.

Đảm bảo tất cả các giao dịch và giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản được thực hiện đúng quy định.

Quản lý vận hành:

Giám sát việc bảo trì, vận hành tài sản như bất động sản, phương tiện di chuyển (xe hơi, du thuyền, máy bay).

Xây dựng ngân sách quản lý và kiểm soát chi phí vận hành tài sản.

Dịch vụ cá nhân hóa:

Làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu nhu cầu và mục tiêu cá nhân.

Đảm bảo cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản linh hoạt và đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Báo cáo và phân tích:

Lập báo cáo định kỳ về tình hình tài sản, hiệu suất đầu tư và các hoạt động quản lý.

Phân tích và đưa ra đề xuất cải thiện trong quản lý tài sản.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành Tài chính, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm làm việc:

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, hoặc bất động sản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng cao cấp (HNWIs - High Net Worth Individuals).

Kỹ năng:

Kỹ năng quản lý tài chính và phân tích đầu tư.

Am hiểu về pháp lý liên quan đến thừa kế và quản lý tài sản.

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

Thành thạo công cụ văn phòng Word, Excel, Powerpoint...

Tố chất:

Tính cẩn thận, trung thực, và bảo mật thông tin.

Tư duy chiến lược, khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Ami&M Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định (10.000.000 – 15.000.000 vnđ/tháng), được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép hàng năm...theo quy định của Pháp luật cũng như các chế độ phúc lợi khác.

Được học hỏi, đào tạo theo lộ trình phát triển năng lực cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp.

Được nhận các chính sách ưu đãi đặc biệt của Tập đoàn dành riêng cho Cán bộ nhân viên khách hàng sử dụng các dịch vụ sản phẩm của Tập đoàn và Đối tác liên kết.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Địa điểm làm việc: Số 14 – Đỗ Hành – Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội

