Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Tổng hợp, phân tích, biểu diễn doanh số bán hàng

1. Báo cáo doanh số bán hàng theo tháng, quý, năm.

- Báo cáo doanh thu, hàng sản xuất, hàng kinh doanh, hàng nhập khẩu theo từng đơn vị / chi nhánh / khu vực và toàn công ty.

- Báo cáo doanh thu chi tiết từng sản phẩm theo từng đơn vị / chi nhánh / khu vực và toàn công ty.

2. Theo dõi tồn kho và gửi báo cáo tồn kho hàng tuần.

II. Ban hành chính sách marketing và tổng hợp chi phí marketing

1. Kết nối nhân sự hoặc đại lý nghiên cứu thị trường liên quan đến giá, biến động giá của đối thủ cạnh tranh phục vụ cho việc định giá, điều chỉnh giá sản phẩm khi cần thiết. Báo cáo về chính sách giá của các đối thủ cạnh tranh được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác.

2. Phụ trách hồ sơ kê khai giá, nộp hồ sơ và hoàn tất các thủ tục liên quan kê khai giá và kê khai lại giá.

3. Triển khai thông báo, cập nhật giá mới của các sản phẩm tới các phòng ban liên quan phục vụ cho công tác đấu thầu và bán hàng. 100% giá kê khai mới được cập nhật tới các đơn vị liên quan đầy đủ, chính xác, kịp thời.

4. Cập nhật và ban hành các chương trình, chính sách bán hàng của Marketing.

- Hoàn thiện hồ sơ nộp chương trình khuyến mại sở công thương.

- Tổng hợp và lưu file tất cả các chương trình khuyến mại.