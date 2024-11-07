Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm về việc thiết kế, viết mã nguồn và triển khai các ứng dụng Java dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

Viết mã nguồn sạch, tối ưu hóa và dễ bảo trì; thực hiện code review để đảm bảo mã nguồn tuân theo các nguyên tắc lập trình tốt nhất và các chuẩn của công ty.

Làm việc chặt chẽ với nhóm để xác định các cơ hội tối ưu hóa mã nguồn và cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Phản hồi nhanh chóng và hiệu quả đối về các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển và sau khi sản phẩm được triển khai.

Phối hợp với các nhóm khác như UI/UX, QA, và DevOps để đảm bảo ứng dụng được phát triển một cách toàn diện.

Luôn cập nhật các công nghệ mới nhất và áp dụng vào trong công việc hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên sâu về Java với ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.

Kinh nghiệm làm việc với các framework như Spring, Hibernate và Quarkus, và khả năng viết các services RESTful và SOAP.

Kinh nghiệm làm việc theo phương pháp Agile/Scrum và sử dụng các công cụ quản lý dự án như JIRA hoặc Trello.

Khả năng thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL và kinh nghiệm với các công cụ ORM.

Hiểu biết về các nguyên tắc bảo mật ứng dụng web và kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật.

Khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, cả bằng văn bản lẫn nói, với các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Có tinh thần học hỏi không ngừng và khả năng thích nghi với các công nghệ mới nhanh chóng.

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.

Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.

Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án.

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...

Có cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài

Có cơ hội công tác nước ngoài

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

