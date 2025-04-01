Tuyển Thực tập sinh Marketing FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Marketing FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT Software Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
FPT Software Pro Company

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại FPT Software Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung cho các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Website,...).
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất ý tưởng marketing mới.
Hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads.
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing online và offline theo kế hoạch của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Yêu thích lĩnh vực marketing, có tư duy sáng tạo và khả năng bắt trend tốt.
Có kỹ năng viết nội dung, chỉnh sửa hình ảnh hoặc video cơ bản.
Chuyên về growth dự án marketing

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các hoạt động team building, bonding của công ty.
Có xe bus công ty đưa đón
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Cơ hội được tham gia vào các dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software Pro Company

FPT Software Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Building, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

