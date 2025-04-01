Tuyển Thực tập sinh Marketing FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại FPT Software Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Sáng tạo nội dung cho các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Website,...).
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất ý tưởng marketing mới.
Hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads.
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing online và offline theo kế hoạch của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Yêu thích lĩnh vực marketing, có tư duy sáng tạo và khả năng bắt trend tốt.
Có kỹ năng viết nội dung, chỉnh sửa hình ảnh hoặc video cơ bản.
Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các hoạt động team building, bonding của công ty.
Có xe bus công ty đưa đón
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Cơ hội được tham gia vào các dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
