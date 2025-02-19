Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC
- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ phát triển và tối ưu hóa ứng dụng di động Flutter trên cả Android và iOS.
• Tham gia vào quá trình thiết kế, xây dựng giao diện người dùng (UI/UX) bằng Flutter & Dart.
• Phối hợp với Backend để tích hợp RESTful API, WebSocket, Firebase vào ứng dụng.
• Viết code sạch, có thể tái sử dụng, tuân theo coding convention của team.
• Hỗ trợ kiểm tra và sửa lỗi (bug fixing), tối ưu hiệu suất ứng dụng.
• Tham gia họp nhóm, trao đổi với Tester, BA, PO để hiểu rõ yêu cầu dự án.
• Học hỏi và nghiên cứu các công nghệ mới trong Flutter để áp dụng vào dự án thực tế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức cơ bản về Dart & Flutter, cách build ứng dụng trên Android (APK) và iOS (IPA).
• Hiểu về state management như Provider, Riverpod, GetX, Bloc (ít nhất 1 trong số này).
• Có kiến thức về RESTful API, JSON và cách tích hợp API vào ứng dụng.
• Biết làm việc với Firebase (Auth, Firestore, Push Notification, Analytics) là một lợi thế.
• Có tư duy logic tốt, biết tối ưu hiệu suất ứng dụng.
• Có kiến thức về Git/GitHub/GitLab để làm việc nhóm.
• Biết sử dụng Figma, Adobe XD để chuyển đổi thiết kế thành giao diện Flutter là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC Thì Được Hưởng Những Gì
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
• Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, thời gian từ 9:00AM-18:00 từ T2 đến T6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
