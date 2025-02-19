Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ phát triển và tối ưu hóa ứng dụng di động Flutter trên cả Android và iOS.

• Tham gia vào quá trình thiết kế, xây dựng giao diện người dùng (UI/UX) bằng Flutter & Dart.

• Phối hợp với Backend để tích hợp RESTful API, WebSocket, Firebase vào ứng dụng.

• Viết code sạch, có thể tái sử dụng, tuân theo coding convention của team.

• Hỗ trợ kiểm tra và sửa lỗi (bug fixing), tối ưu hiệu suất ứng dụng.

• Tham gia họp nhóm, trao đổi với Tester, BA, PO để hiểu rõ yêu cầu dự án.

• Học hỏi và nghiên cứu các công nghệ mới trong Flutter để áp dụng vào dự án thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin hoặc liên quan.

• Có kiến thức cơ bản về Dart & Flutter, cách build ứng dụng trên Android (APK) và iOS (IPA).

• Hiểu về state management như Provider, Riverpod, GetX, Bloc (ít nhất 1 trong số này).

• Có kiến thức về RESTful API, JSON và cách tích hợp API vào ứng dụng.

• Biết làm việc với Firebase (Auth, Firestore, Push Notification, Analytics) là một lợi thế.

• Có tư duy logic tốt, biết tối ưu hiệu suất ứng dụng.

• Có kiến thức về Git/GitHub/GitLab để làm việc nhóm.

• Biết sử dụng Figma, Adobe XD để chuyển đổi thiết kế thành giao diện Flutter là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ đóng dấu, xác nhận thực tập và được hỗ trợ chi phí thực tập.

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

• Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, thời gian từ 9:00AM-18:00 từ T2 đến T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC

