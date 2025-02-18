Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Goldnet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Goldnet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Goldnet
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Goldnet

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Goldnet

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16/1 Gò Dầu, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Quản lý chấm công & chính sách lao động
II. Hỗ trợ tính lương & chế độ phúc lợi
III. Bảo hiểm & thuế thu nhập cá nhân
IV. Xử lý hồ sơ nhân sự & thanh toán chi phí
V. Hỗ trợ hành chính nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Background:
Ưu tiên sinh viên năm 1-4, chuyên ngành QTKD, Nhân sự, … Đang học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Yêu thích các dự án khởi nghiệp và mong muốn phát triển nghề nghiệp về nhân sự chuyên về C&B
Kinh nghiệm:
Từng tham gia các dự án đại học, khởi nghiệp là một lợi thế
Kỹ năng chuyên môn:
Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, kỹ tính, cẩn thận
Khả năng truyền tải thông tin tốt, giao tiếp tự tin
Khả năng quản lý dự án, làm việc nhóm
Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt: viết, đọc, nói và nghe
Thành thạo Excel, Word cơ bản là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Goldnet Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập
Dấu mộc thực tập
Mở rộng kiến thức, trải nghiệm với cơ hội làm việc cùng đối tác đa quốc gia.
Cơ hội học tập, làm việc và dẫn dắt những dự án thực tế.
Cơ hội làm việc chính thức với lộ trình rõ ràng.
Thời gian và môi trường làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Goldnet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Goldnet

Công Ty TNHH Goldnet

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

