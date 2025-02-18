Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Goldnet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16/1 Gò Dầu, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Quản lý chấm công & chính sách lao động

II. Hỗ trợ tính lương & chế độ phúc lợi

III. Bảo hiểm & thuế thu nhập cá nhân

IV. Xử lý hồ sơ nhân sự & thanh toán chi phí

V. Hỗ trợ hành chính nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Background:

Ưu tiên sinh viên năm 1-4, chuyên ngành QTKD, Nhân sự, … Đang học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Yêu thích các dự án khởi nghiệp và mong muốn phát triển nghề nghiệp về nhân sự chuyên về C&B

Kinh nghiệm:

Từng tham gia các dự án đại học, khởi nghiệp là một lợi thế

Kỹ năng chuyên môn:

Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, kỹ tính, cẩn thận

Khả năng truyền tải thông tin tốt, giao tiếp tự tin

Khả năng quản lý dự án, làm việc nhóm

Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt: viết, đọc, nói và nghe

Thành thạo Excel, Word cơ bản là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Goldnet Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập

Dấu mộc thực tập

Mở rộng kiến thức, trải nghiệm với cơ hội làm việc cùng đối tác đa quốc gia.

Cơ hội học tập, làm việc và dẫn dắt những dự án thực tế.

Cơ hội làm việc chính thức với lộ trình rõ ràng.

Thời gian và môi trường làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Goldnet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin