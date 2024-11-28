Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FIRST PAGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2B Nguyễn Thế Lộc P12 Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu được giao để lên kế hoạch tối ưu hóa website.

Tạo và viết, chỉnh sửa nội dung website thân thiện với User & Search Engine (Công cụ tìm kiếm).

Phân tích và tìm kiếm các từ khóa được nhiều người quan tâm để thu hút lượng truy cập đến website.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian.

Siêng năng, chăm chỉ, trung thực là yếu tố được đánh giá cao khi chọn ứng viên.

Có tiếng Anh / Có khả năng đọc hiểu các nguồn tài liệu nước ngoài là lợi thế.

Đáp ứng được thời gian làm việc tại công ty: tối thiểu 4 ngày (8 buổi) / tuần.

Tại CÔNG TY TNHH FIRST PAGE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ các chi phí thực tập mỗi tháng (ăn trưa, gửi xe ...) từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng tùy theo thời gian & năng lực của ứng viên.

Hỗ trợ các thông tin liên quan đến thực tập / báo cáo và đánh giá kết quả thực tập.

Được training kiến thức & kinh nghiệm SEO / Online Marketing từ những SEOs có kinh nghiệm thực tiễn trên 10 năm.

Được tham gia trực tiếp vào các dự án khách hàng, các dự án nội bộ của công ty để tích lũy kinh nghiệm thực.

Cơ hội được tuyển dụng trở thành nhân viên chính thức nếu các bạn có biểu hiện và khả năng nắm bắt công việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRST PAGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin