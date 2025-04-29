Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

1. Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch

- Lập các kế hoạch cho chiến dịch dựa vào doanh số và KPI media như impression, reach, click, view, inbox, purchase…

- Thực thi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng social (FB, IG, Tiktok, Zalo)

- Thực thi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktok)

- Tạo ra nội dung sáng tạo và hấp dẫn, phù hợp với từng kênh và đối tượng khách hàng.

2. Triển khai content onsite:

- Triển khai các công việc liên quan đến nội dung sản phẩm tại các kênh ecommerce: website, shopee, lazada, tiki, tiktok

- Triển khai nội dung content cho các banner, trang campaign page, feed/ CEM... các chương trình khuyến mãi trên các sàn TMĐT

3. Phân tích và báo cáo

- Theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch thông qua các chỉ số KPI như reach, engagement, impression, CPO, CR,...

- Xây dựng báo cáo chi tiết, trình bày kết quả và đưa ra đề xuất cải thiện

4. Đối soát và thanh toán

- Thực hiện các công việc liên quan tới tạm ứng chi phí, đối soát số liệu và đề nghị thanh toán đối với các khoản chi phí quảng cáo đã sử dụng.

5. Theo dõi xu hướng thị trường

- Cập nhật liên tục các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số

- Áp dụng các công cụ và phương pháp mới để cải thiện hiệu quả làm việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh