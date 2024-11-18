Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, P.12. Q. Bình Thạnh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với team Content để lập kế hoạch thiết kế website và page.

Kiểm soát và đảm bảo kế hoạch Social chạy đúng tiến độ.

Kiểm soát và đảm bảo kế hoạch chạy đúng tiến độ, đạt KPIs đề ra....

Biết chỉnh sửa video là một lợi thế.

Làm việc hoàn toàn Online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop để làm việc

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh như: Ai, Ps,...

Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp Thực tập (Thu nhập dựa vào năng suất - Không giới hạn Task).

Được cung cấp con dấu và thông tin cho bài báo cáo.

Chính sách thăng tiến minh bạch, từ Thực Tập Sinh → Nhân Viên →Trưởng Nhóm → Trưởng phòng.

Phát triển theo năng lực không theo thâm niên.

Được làm việc trong môi trường Agency, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

