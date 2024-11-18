Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, P.12. Q. Bình Thạnh., Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với team Content để lập kế hoạch thiết kế website và page.
Kiểm soát và đảm bảo kế hoạch Social chạy đúng tiến độ.
Kiểm soát và đảm bảo kế hoạch chạy đúng tiến độ, đạt KPIs đề ra....
Biết chỉnh sửa video là một lợi thế.
Làm việc hoàn toàn Online.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop để làm việc
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh như: Ai, Ps,...
Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc.
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp Thực tập (Thu nhập dựa vào năng suất - Không giới hạn Task).
Được cung cấp con dấu và thông tin cho bài báo cáo.
Chính sách thăng tiến minh bạch, từ Thực Tập Sinh → Nhân Viên →Trưởng Nhóm → Trưởng phòng.
Phát triển theo năng lực không theo thâm niên.
Được làm việc trong môi trường Agency, năng động, nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
