Tuyển Tiếng Trung Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, phân tích, và đánh giá năng lực nhà cung cấp, lựa chọn và phát triển mối quan hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ;

Soạn thảo và quản lý hợp đồng, chứng từ mua hàng, chứng từ nhập khẩu, bàn giao chứng từ mua hàng và lưu trữ hồ sơ;

Phản hồi các thông tin liên quan đến mua hàng cho các bộ phận, kiểm soát chi phí mua hàng, giá thành về kho của hàng hóa, giảm thiểu chi phí không cần thiết và tối ưu hóa giá cả;

Đảm bảo các hàng hóa và dịch vụ đáp ứng đúng theo yêu cầu về giá cả, thời gian, chất lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật và cấu hình thiết bị;

Theo dõi chất lượng hàng hóa từ các bộ phận sử dụng hàng hóa để phản hồi cho nhà cung cấp nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa;

Theo dõi tiến độ hàng, thực hiện các thủ tục xuất khẩu/nhập khẩu (chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu, phối hợp với đơn vị logistics lên tờ khai, nộp thuế hàng nhập khẩu, thực hiện các thủ tục thông quan, làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm nhập khẩu;

Thực hiện khiếu nại nhà cung cấp và xử lý các vấn đề có liên quan đến bồi hoàn;

Phiên dịch và Biên dịch các tài liệu liên quan đến công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ, kinh tế quốc tế, thương mại, xuất nhập khẩu… và các chuyên ngành tương đương;

Sử dụng thành thạo tiếng trung và biết thêm tiếng anh cơ bản là lợi thế;

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint);

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng hoặc xuất nhập khẩu, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng hoặc máy móc thiết bị;

Kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt;

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả;

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;

Kỹ năng làm việc nhóm;

Có khả năng làm việc vào các giờ ngoài hành chính khi cần thiết;

Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu;

Khả năng làm việc độc lập và hiệu quả trong môi trường áp lực;

Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15tr - 20tr;

Thưởng các ngày Lễ, Tết: 30/4, 01/5, 02/9, 01/01, lương tháng 13;

Thưởng đột xuất khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;nhân viên tiêu biểu; thưởng thâm niên,...

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

Được thăm hỏi ốm đau, thai sản; tặng quà Sinh nhật, 8/3, 20/10, Trung Thu cho con em CBNV;

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm;

Quà tặng, du lịch trong và ngoài nước hàng năm theo chế độ Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu

