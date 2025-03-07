Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VEGHEA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VEGHEA
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH VEGHEA

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VEGHEA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24B ngõ 1 Đồng Me, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và khai thác hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Làm việc với các đối tác Trung Quốc để phát triển thị trường tại Việt Nam.
Thực hiện giao tiếp qua email, tin nhắn với đối tác Trung Quốc và các phòng ban trong công ty.
Đảm bảo các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến xuất nhập khẩu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp tốt (gửi mail, tin nhắn).
Trình độ tin học tốt, biết tiếng Anh cơ bản.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương hoặc đã đi du học Trung Quốc.
Ưu tiên ứng viên đã học tại các trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Ngoại thương hoặc các trường tại Trung Quốc.
Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH VEGHEA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-20 triệu VNĐ, có thể tăng theo từng giai đoạn làm việc.
Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương trong thời gian thử việc.
Sau thời gian thử việc, ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm đầy đủ.
Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm 2 buổi trên tháng.
Lễ Tết nghỉ theo chế độ nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VEGHEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VEGHEA

CÔNG TY TNHH VEGHEA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 Tòa 24B Ngõ 1 Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

