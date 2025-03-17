Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

- Bạn có đam mê trong lĩnh vực đối ngoại, phát triển thị trường và làm việc trong môi trường quốc tế?

- Bạn mong muốn, kết nối và mở rộng quan hệ với các đối tác Nhật Bản?

- Bạn là người trẻ trung, năng động, sáng tạo và định hướng phát triển lâu dài?

- Đây là cơ hội dành cho bạn! Hoàng Minh Education & Manpower đang tìm kiếm một ứng viên xuất sắc cho vị trí Trợ lý Đối Ngoại của Tổng Giám Đốc, với trọng tâm phát triển thị trường Nhật Bản, hỗ trợ kết nối, mở rộng quan hệ và thúc đẩy các sản phẩm đào tạo, du học và xuất khẩu lao động.

* VAI TRÒ CỦA BẠN

- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong các công việc vận hành mảng đối ngoại, điều phối thông tin & theo dõi tiến độ các dự án hợp tác.

- Làm cầu nối giữa TGĐ, Trưởng Phòng Đối Ngoại & đối tác Nhật Bản, đảm bảo giao tiếp & xử lý công việc hiệu quả.

- Quản lý thông tin in/out giữa công ty & đối tác Nhật, hỗ trợ tổ chức họp, soạn thảo tài liệu.

- Cập nhật xu hướng, chính sách mới của thị trường Nhật Bản, đề xuất giải pháp phù hợp.

- Ứng dụng công nghệ vào quản lý quan hệ đối tác, tối ưu hóa thông tin.

- Cập nhật xu hướng, quy định mới liên quan đến thị trường Nhật Bản, hỗ trợ công ty ra quyết định chiến lược.

- Khai thác đối tác: Trực tiếp khai thác các đối tác là DN tại thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động

