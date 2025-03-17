Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh

Mức lương
Từ 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hẻm 100, Đường số 49, KP7, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 600 USD

- Bạn có đam mê trong lĩnh vực đối ngoại, phát triển thị trường và làm việc trong môi trường quốc tế?
- Bạn mong muốn, kết nối và mở rộng quan hệ với các đối tác Nhật Bản?
- Bạn là người trẻ trung, năng động, sáng tạo và định hướng phát triển lâu dài?
- Đây là cơ hội dành cho bạn! Hoàng Minh Education & Manpower đang tìm kiếm một ứng viên xuất sắc cho vị trí Trợ lý Đối Ngoại của Tổng Giám Đốc, với trọng tâm phát triển thị trường Nhật Bản, hỗ trợ kết nối, mở rộng quan hệ và thúc đẩy các sản phẩm đào tạo, du học và xuất khẩu lao động.
- Đây là cơ hội dành cho bạn! Hoàng Minh Education & Manpower
Trợ lý Đối Ngoại của Tổng Giám Đốc
phát triển thị trường Nhật Bản
* VAI TRÒ CỦA BẠN
- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong các công việc vận hành mảng đối ngoại, điều phối thông tin & theo dõi tiến độ các dự án hợp tác.
Hỗ trợ Tổng Giám Đốc
- Làm cầu nối giữa TGĐ, Trưởng Phòng Đối Ngoại & đối tác Nhật Bản, đảm bảo giao tiếp & xử lý công việc hiệu quả.
Làm cầu nối giữa TGĐ, Trưởng Phòng Đối Ngoại & đối tác Nhật Bản
- Quản lý thông tin in/out giữa công ty & đối tác Nhật, hỗ trợ tổ chức họp, soạn thảo tài liệu.
- Quản lý thông tin in/out giữa công ty & đối tác Nhật
- Cập nhật xu hướng, chính sách mới của thị trường Nhật Bản, đề xuất giải pháp phù hợp.
- Cập nhật xu hướng, chính sách mới của thị trường Nhật Bản
- Ứng dụng công nghệ vào quản lý quan hệ đối tác, tối ưu hóa thông tin.
- Ứng dụng công nghệ
- Cập nhật xu hướng, quy định mới liên quan đến thị trường Nhật Bản, hỗ trợ công ty ra quyết định chiến lược.
- Cập nhật xu hướng, quy định mới liên quan đến thị trường Nhật Bản
- Khai thác đối tác: Trực tiếp khai thác các đối tác là DN tại thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động
- Khai thác đối tác:

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 100 Đường Số 49, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

