Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MT WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MT WIN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Gemek 1 khu đô thị An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Gặp chủ đầu tư, nhận các gói dự án từ chủ đầu tư và nắm được tỷ lệ chiết khấu, chương trình khuyến mại bán hàng.
Đánh giá, phân tích các dự án để báo cáo Tổng giám đốc về tính khả thi của dự án và lên kế hoạch chạy maketing cho dự án cùng bộ phận Maketing.
Xây dựng hợp đồng, xây dựng chiết khấu cho các đơn vị F2, F3.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan
Có tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm trở lên về Trợ lý BĐS
Nam/Nữ
Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty
Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Chế độ lương thưởng rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
