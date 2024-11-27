Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MT WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Gemek 1 khu đô thị An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Gặp chủ đầu tư, nhận các gói dự án từ chủ đầu tư và nắm được tỷ lệ chiết khấu, chương trình khuyến mại bán hàng.

Đánh giá, phân tích các dự án để báo cáo Tổng giám đốc về tính khả thi của dự án và lên kế hoạch chạy maketing cho dự án cùng bộ phận Maketing.

Xây dựng hợp đồng, xây dựng chiết khấu cho các đơn vị F2, F3.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

Có tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm trở lên về Trợ lý BĐS

Nam/Nữ

Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty

Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Chế độ lương thưởng rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

