Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần An Quảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lotus - 190 Sài Đồng, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Thường xuyên trao đổi với khách hàng để giới thiệu, cung cấp sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.

Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng, đối chiếu công nợ báo cho kế toán thanh toán.

Hỗ trợ xử lý giấy tờ hợp đồng, chứng nhận có liên quan.

Phối hợp với các phòng ban trong công ty để triển khai, theo dõi đơn hàng do bản thân phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tin học (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên nữ hoặc các ứng viên đã có kinh nghiệm làm nhân viên, trợ lý kinh doanh.

Sử dụng tiếng Trung thành thạo.

Trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

Có kinh nghiệm làm một trong các nghiệp vụ: CSKH, telesales, trợ lý kinh doanh,... là một lợi thế.

Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc ứng viên chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo thêm.

Tại Công ty cổ phần An Quảng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-50 triệu (Có thể thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

15-50 triệu

Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của luật lao động.

Được hưởng các đãi ngộ của công ty như du lịch hàng năm, thưởng Tết.

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần An Quảng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin