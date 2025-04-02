Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1472 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chăm sóc đại lý dưới sự phân công của quản lý.
Giám sát sale làm việc hiệu quả để thực hiện mục tiêu doanh số .
Hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện, hội thảo của cty.
Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các đối thủ, đề xuất chương trình, sản phẩm .
Báo cáo tình hình kinh doanh đại lý, sale; phổ biến thông tin, phân công nhân viên kinh doanh công việc khi cần thiết.
Quản lý lịch trình công tác của các nhân sự trong phòng.
Tiếp nhận và xử lý thắc mắc của khách hàng.
Theo dõi tiến độ thu hồi công nợ.
Cập nhật thông tin khách hàng và các thông tin liên quan tới khách hàng.
Theo dõi và đánh giá sale
Training kiến thức sản phẩm, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu được áp lực, đam mê, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Có thái độ làm việc tốt, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo;
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, đàm phán, thương lượng.
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương hoặc các vị trí nhân viên kinh doanh.
Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng mẹ và bé.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7 – 8tr (theo năng lực) + thưởng
Chế độ đầy đủ: Lương tháng 13, BHXH, du lịch hàng năm, nghỉ phép, thưởng lễ/tết...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56 ngõ 5 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

