Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng/ đối tác vào hệ thống ERP của công ty.

Soạn thảo, cập nhật, chỉnh sửa và quản lý các văn bản kinh doanh: chào hàng, báo giá, lên hợp đồng, điều phối đặt hàng, giao hàng,...

Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình trạng đơn hàng và tiến hành giải quyết nội bộ với các phòng ban liên quan.

Làm việc với Bp.Sales Admin để cùng theo dõi đơn hàng, giao hàng, thanh toán: Kiểm tra tiến độ, làm việc với kho và vận chuyển, nhắc nhở thanh toán, chiết khấu tới khách hàng.

Mở rộng data khách hàng cũ và mới, gia tăng nhận diện thương hiệu công ty tới khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm từ 06 tháng vị trí Admin, Hành Chính Văn Phòng, TeleSales, Chăm sóc khách hàng và thực hiện công việc liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ kinh doanh, sales admin, hoặc vị trí tương tự.

Tin học văn phòng khá (Excel, Word, PowerPoint), từng sử dụng các hệ thống ERP/CRM là một lợi thế.

Kỹ năng tổ chức, quản lý dữ liệu và theo dõi công việc tốt.

Giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm trong công việc.

Chủ động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

Tư duy dịch vụ khách hàng tốt, hỗ trợ nhiệt tình cho sales và khách hàng.

Sẵn sàng học hỏi, cải tiến quy trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng.

Tham gia BHXH theo đúng quy định.

Thưởng các dịp lễ, Tết, phép năm, công đoàn, công tác phí.

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Hỗ trợ tiền cơm trưa (35.000 đ/ ngày nguyên công) khi trở thành nhân viên chính thức

Được hướng dẫn và đào tạo các công việc liên quan.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

