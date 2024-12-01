Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Trợ lý kinh doanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Soạn thảo thông báo, công văn, quyết định, chính sách của công ty để truyền thông tới hệ thống Đại lý, Nhà phân phối (NPP)
- Thực hiện soạn thảo chương trình đào tạo, slide đào tạo, hỗ trợ khoá zoom cho Giám đốc kinh doanh
- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện của Đại lý, NPP.
- Chuẩn bị hậu cần, làm việc với NPP và các đối tác cung ứng để tổ chức thành công sự kiện quảng bá của Công ty.
- Thực hiện các chuyến công tác thị trường cùng với đội ngũ Giám đốc kinh doanh, đội ngũ phát triển thị trường để hỗ trợ các đại lý về các chương trình phát triển hoạt động bán hàng.
- Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh trong việc xây dựng tài liệu đào tạo Đại lý, NPP
- Phụ trách một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc kinh doanh
- Làm việc từ 8:00-17h30 từ thứ hai đến thứ sáu và 2 thứ bảy trong tháng (được nghỉ 2 thứ bảy + các chủ nhật)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam giới tuổi từ 24 - 35 tuổi biết lái xe ô tô.
Kinh nghiệm 2 năm vị trí trợ lý kinh doanh, admin, chuyên viên quản trị dự án
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kinh doanh, truyền thông, Marketing,...tổ chức sự kiện...
Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, thành thạo công cụ office đặc biệt là powerpoint, canva
Năng lượng, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc, chủ động theo đuổi mục tiêu công việc
Có tư duy giải quyết công việc (không tư duy quy trình)
Linh hoạt, cầu tiến, tư duy cởi mở, có mục tiêu rõ ràng
Mong muốn làm việc lâu dài trong môi trường năng động chuyên nghiệp, được trao quyền và sản phẩm mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 15.000.000đ - 20.000.000đ
-Thưởng quý, thưởng lễ tết, thưởng năm cực kỳ hấp dẫn
Thưởng quý, thưởng lễ tết, thưởng năm cực kỳ hấp dẫn
ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.
Môi trường làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, cởi mở, phát huy tính sáng tạo tối đa
Được tham gia nhiều khóa học đào tạo phát triển bản thân
Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá,...
[Đặc biệt] Thưởng cổ phần lớn (ESOP) cho những người trung thành và có thành tựu quan trọng trong công ty, trở thành cổ đông và đồng sở hữu công ty. Với lượng cổ phần sẽ được tăng giá ít nhất gấp 2 lần sau mỗi năm, dự kiến sau 5 năm phần thưởng này sẽ tương đương tiền tỉ VNĐ.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403 tầng 4 khu nhà A, số 20 Phố Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

