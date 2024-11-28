Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: H5

- TT10 Foresa 8 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm đối tác tiềm năng tại các thị trường nước ngoài (với các sản phẩm của Công ty_Đồ công nghiệp).
Đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại Quốc tế.
Triển khai và đảm bảo tiến độ, chất lượng các hoạt động thương mại quốc tế.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu.
Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo yêu cầu của Giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, thông tin cho các cuộc họp, hội nghị.
Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, thư từ liên quan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Kinh nghiệm Thương mại Quốc tế là lợi thế
Nắm vững tiếng Anh và tiếng Trung giao tiếp.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống.
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: H5-TT10, khu đô thị Xuân Phương, đường Foresa 8C, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

