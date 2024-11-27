Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Trợ lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác vận hành phòng kinh doanh: giao tiếp, kết nối đội nhóm; thu thập và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.
Tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý.
Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề vận hành phòng kinh doanh.
Theo dõi, checking báo cáo các chỉ số hàng tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 24 tuổi.
Độ tuổi:
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm Sale thực chiến và quản lý nhân sự tối thiểu từ 2 năm trở lên.
Kinh nghiệm:
Yêu cầu:
Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.
Có kỹ năng lập mục tiêu, kế hoạch, checking, follow công việc và giải quyết vấn đề cho đội nhóm.
Làm việc chi tiết, tỉ mỉ.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Có trách nhiệm với công việc; Nhanh nhẹn, chủ động.
Tư duy cầu tiến, học hỏi & đổi mới không ngừng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ
Lương cứng
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.
Phụ cấp:
Các chính sách:
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty
Đóng BHXH, BHYT
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tong-giam-doc-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257905
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 33 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 33 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Npg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Npg Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần thú y Agriviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty cổ phần thú y Agriviet
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH XNK New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH XNK New Sun Babies
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Armephaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Armephaco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Hương Việt Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần ICORP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm