Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác vận hành phòng kinh doanh: giao tiếp, kết nối đội nhóm; thu thập và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

Tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý.

Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề vận hành phòng kinh doanh.

Theo dõi, checking báo cáo các chỉ số hàng tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 24 tuổi.

Độ tuổi:

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm Sale thực chiến và quản lý nhân sự tối thiểu từ 2 năm trở lên.

Kinh nghiệm:

Yêu cầu:

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.

Có kỹ năng lập mục tiêu, kế hoạch, checking, follow công việc và giải quyết vấn đề cho đội nhóm.

Làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Có trách nhiệm với công việc; Nhanh nhẹn, chủ động.

Tư duy cầu tiến, học hỏi & đổi mới không ngừng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ

Lương cứng

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Phụ cấp:

Các chính sách:

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty

Đóng BHXH, BHYT

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin