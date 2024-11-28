Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh sắp xếp lịch trình làm việc với các khách hàng và chăm sóc khách hàng:

- Lên lịch trình, setup cuộc họp - các buổi đào tạo, cố vấn; thông báo cho khách hàng, ghi chép và làm biên bản họp

- Theo dõi, giám sát và bám sát lộ trình đào tạo của khách hàng, theo dõi tình hình kinh doanh của khách

- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, theo dõi, chăm sóc khách suốt quá trình: tương tác nhận phản hồi - hỗ trợ, tặng quà dịp lễ tết, sinh nhật, các sự kiện .... ;

- Tham gia tổ chức các chương trình VIP

- Thông báo lịch học hàng tháng đến học viên các lớp, hỗ trợ thêm các thủ tục, quy trình học tập

- Hỗ trợ tìm địa điểm, setup lớp học offline theo kế hoạch

- Kết nối các bộ phận cùng làm việc và hỗ trợ khách hàng, phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo hiệu quả

- Đi công tác cùng sếp và đoàn khi có các lớp học tại các tỉnh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là nữ, độ tuổi 199x - 2000

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, kinh doanh b2b, trợ lý giám đốc/ trợ lý kinh doanh/ trợ lý marketing

- Ưu tiên yêu thích hoặc đã có kinh nghiệm về mảng giáo dục, đào tạo

- Ưu tiên nếu có kỹ năng tham vấn, coaching hoặc đã tham gia các khóa học về tham vấn

- Có kế hoạch và biết sắp xếp công việc

- Hướng ngoại, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực

- Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

- Biết nắm bắt tâm lý khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 8 - 12 triệu/ tháng + Thưởng doanh số + Phụ cấp ăn trưa, gửi xe...; Thu nhập trung bình 10 - 20 triệu, không giới hạn tùy theo năng lực

- Hưởng 13 tháng lương/ năm + thưởng tết

- Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định, chế độ hiếu hỉ, lễ tết, nghỉ phép... đầy đủ

- Môi trường có nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng

- Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt

- Được học hỏi và đào tạo kiến thức về Marketing, kinh doanh, phát triển bản thân ....

- Tham gia các khóa đào tạo định kỳ 3 tháng dưới hình thức edu camp

- Du lịch, team-building, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty

- Lãnh đạo có tâm có tầm, đồng nghiệp thân thiện hỗ trợ nhau trong công việc

- Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

